США решили вопрос с визой для матери вратаря сборной Кабо-Верде

Мать вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи получит визу США и сможет посетить следующий матч своей команды на чемпионате мира. Об этом сообщил лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис в соцсети X.

«Для нас большая честь сообщить, что мама Возиньи сможет получить визу вовремя, чтобы присутствовать на воскресной игре против Уругвая. Я благодарю госсекретаря США Рубио, сотрудников департамента, правительство Кабо-Верде и ФИФА за совместную работу», — написал Джеффрис.

Игра между Испанией и Кабо-Верде, которая прошла на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте, закончилась со счетом 0:0. 40-летний Возинья с семью отраженными ударами был признан лучшим игроком матча. После встречи вратарь не смог сдержать слез и рассказал, что его мать не пустили в США из-за проблем с визой.

После этой встречи испанцы и кабовердяне набрали по одному очку в турнирной таблице группы Н и синхронно возглавили ее. Второй матч Кабо-Верде против Уругвая пройдет 21 июня.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее футболиста сборной Кот-д'Ивуара арестовали перед началом чемпионата мира.