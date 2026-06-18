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Неймар вернулся к тренировкам сборной Бразилии

Неймар вернулся к тренировкам в общей группе сборной Бразилии
Hannah Mckay/Reuters

Нападающий сборной Бразилии Неймар возобновил работу в общей группе национальной команды. Об этом сообщил инсайдер Джанлука Ди Марцио.

34-летний футболист пропустил стартовый матч чемпионата мира из-за восстановления после травмы икроножной мышцы. Ожидается, что Неймар может попасть в заявку на матчи с Гаити (19 июня, 2-й тур) и Шотландией (24 июня, 3-й тур).

Всего за сборную Бразилии Неймар провел 128 матчей, забил 79 голов и отдал 59 голевых передач.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Бразилии не смогла обыграть Марокко.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 21-й минуте матча счет открыл игрок сборной Марокко Исмаэль Сайбари. Через 11 минут за бразильцев отличился Винисиус Жуниор.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Англия обыграла Хорватию в стартовом матче ЧМ-2026.

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