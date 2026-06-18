Англия обыграла Хорватию в стартовом матче ЧМ-2026

Сборная Англии стартовала с победы над Хорватией на ЧМ-2026

Сборная Англии одержала победу над командой Хорватии в стартовом матче группового этапа чемпионата мира.

Встреча проходила на стадионе в Арлингтоне и завершилась со счетом 4:2. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти. На 36-й минуте Батурина сравнял счет. Кейн забил второй гол головой после подачи Райса на 42-й минуте. На 45+5-й минуте Муса вновь уравнял шансы. Победный мяч на 47-й минуте забил Джуд Беллингем, ворвавшись в штрафную и пробив в дальний угол с рикошетом от штанги. На 84-й минуте Маркус Рашфорд увеличил преимущество до 4:2.

Кейн довел число голов за сборную до 80. Англия набрала три очка и возглавила группу L.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Португалия с Роналду не смогла обыграть ДР Конго.