Стали известны составы Португалии и ДР Конго на матч ЧМ

Роналду выйдет в старте на матч ЧМ-2026 против ДР Конго

Сборные Португалии и ДР Конго объявили стартовые составы на матч первого тура чемпионата мира.

Португалия: Диогу Кошта, Канселу, Араужу, Вейга, Бруну Фернандеш, Нету, Роналду, Мендеш, Витинья, Жоау Невеш, Бернарду Силва.

ДР Конго: Мпаси-Нзо, Ван-Биссака, Капуади, Туанзебе, Мутуссами, Кайембе, Бакамбу, Висса, Мбемба, Масуаку, Мукау.

Встреча начнется 17 июня в 20:00 по московскому времени.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Соответственно, сборная России пропускает чемпионат мира — 2026, который проходит в США, Канаде и Мексики. Мужская российская команда уже пропустила мировое первенство — 2022 и чемпионат Европы — 2024.

Ранее российский болельщик пронес флаг России на матч чемпионата мира.