Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Российский болельщик пронес флаг России на матч чемпионата мира

Российский болельщик пронес флаг России на матч ЧМ Франция — Сенегал
Алексей Майшев/РИА Новости

Российский болельщик Виталий пронес флаг России на матч чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Сенегала, передает «Чемпионат».

«Никаких проблем с российским флагом не было, много кто фотографировался, все очень здорово, дружелюбно. Мир — это состояние наших, русских людей», — сказал Виталий.

Игра, которая проходила на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Нью-Йорке, завершилась победой Франции со счетом 3:1.

Все мячи были забиты во втором тайме. Счет на 66-й минуте открыл Килиан Мбаппе после передачи Майкла Олисе. Практически сразу же африканцы ответили точным ударом Николаса Джексона, но его мяч не был засчитан из-за положения вне игры.

На 82-й минуте упрочил преимущество французов Брэдли Баркола. Он вышел на замену за две минуты до этого и забил первым же касанием в своей дебютной игре на мировых первенствах. На пятой добавленной минуте 18-летний Ибрагим Мбайе отыграл один мяч — это также его дебютный гол на чемпионатах мира. Однако с передачи Олисе Мбаппе оформил дубль и установил окончательный счет встречи.

Французы возглавили турнирную таблицу группы I. Их следующими соперниками на групповом этапе станут сборные Ирака и Норвегии, матчи состоятся 23 и 26 июня соответственно.

Ранее глава ФИФА заявил, что повторение рекорда ЧМ говорит о превосходстве Месси.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!