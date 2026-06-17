Тренер Махачева рассказал, может ли Ислам подраться с Конором Макгрегором

Хавьер Мендес, являющийся тренером 34-летнего действующего обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, не исключил того, что его подопечный подерется с Конором Макгрегором, передает Home of Fight в соцсетях.

«Бой Махачев — Макгрегор может стать самым большим боем в истории UFC, если он состоится. Конор привносит так много. Если бы у меня был список желаний, это был бы тот самый бой», — сказал Мендес.

Последним боем 37-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В марте 2025 года Макгрегор заявил о намерении принять участие в ближайших выборах в ноябре 2025 года. Известно, что боец является жестким противником мигрантов в Ирландии и даже недавно встречался с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу. Там Макгрегор раскритиковал правительство своей страны за то, что они поощряют нелегальную миграцию. Однако в итоге он завершил предвыборную кампанию.

Ранее Макгрегор заявил о готовности драться с Махачевым.