Назван расширенный состав на «Матч года» между игроками НХЛ и КХЛ

В расширенный состав на «Матч года» попали 49 хоккеистов

В расширенный состав участников на «Матч года» между хоккеистами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) попали 49 игроков.

26 хоккеистов представляют НХЛ. Из КХЛ в расширенный состав попали 23 игрока.

Вратари: Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Андрей Василевский («Тампа Бэй Лайтнинг»), Ярослав Аскаров («Сан-Хосе Шаркс»), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»), Никита Серебряков («Авангард»); Максим Дорожко («Амур»).

Защитники: Владислав Гавриков («Нью-Йорк Рейнджерс»), Александр Романов («Нью-Йорк Айлендерс»), Илья Любушкин («Даллас Старз»), Дамир Шарипзянов («Авангард»), Дмитрий Симашев («Юта Маммот»), Павел Минтюков («Анахайм Дакс»), Никита Лямкин («Ак Барс), Григорий Дронов («Трактор»), Рушан Рафиков («Локомотив»), Егор Яковлев («Металлург»); Александр Никишин («Каролина Харикейнс»), ), Михаил Сергачев («Юта Маммот»), Дмирий Орлов (Сан-Хосе Шаркс»), Иван Проворов («Коламбус Блю Джекетс»), Даниил Пыленков («Динамо» Москва).

Нападающие: Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталс») , Артемий Панарин («Лос-Анджелес Кингз»), Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерс»), Владимир Ткачев («Металлург»), Александр Барабанов, Егор Сурин («Локомотив»), Максим Шалунов («Локомотив»), Алексей Протас («Вашингтон Кэпиталс»), Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес Кингз»); Валерий Ничушкин («Колорадо Эвэланш», Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Александр Радулов («Локомотив»), Андрей Свечников («Каролина Харрикейнс»), Артем Галимов («Ак Барс»), Виталий Кравцов («Трактор»), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Константин Окулов («Авангард»), Марат Хуснутдинов («Бостон Брюинз»), Николай Голдобин (СКА), Михаил Мальцев («Спартак»), Вадим Шипачев («Салават Юлаев»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Матвей Мичков («Филадельфия Флайерз»), Дмитрий Силантьев (Металлург), Дмитрий Яшкин, Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс»).

Встреча пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Игроки будут разделены на две смешанные команды. Капитанами станут нападающий Артемий Панарин и защитник Михаил Сергачев.

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