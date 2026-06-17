Месси: бог многое мне дал, не могу просить о большем

Месси: я не могу просить больше, чем то, что у меня уже есть

Нападающий сборной Аргентины и Лионель Месси счастлив от того, что его считают одним из лучших футболистов мира. Его слова передает Mundo Deportivo.

«Я не могу просить больше, чем то, что у меня уже есть. Как я уже много раз говорил, слава Богу за это, он многое мне дал. Думаю, считаться одним из лучших в истории – это невероятный комплимент. Это потрясающе», — сказал Месси.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Алжир. Встреча, которая прошла на стадионе «Эрроухэд» в Канзас-Сити, закончилась со счетом 3:0. Месси оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, повторив рекорд немца Мирослава Клозе.

После этой победы аргентинцы набрали три очка и закрепились на первом месте в группе J. Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Роналдо назвал Месси лучшим игроком всех времен.