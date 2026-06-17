Объявлено место проведения Суперкубка России по футболу 2026 года

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде

Российский футбольный союз на своем официальном сайте объявил, что матч за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» состоится в Нижнем Новгороде.

«Суперкубок России вернется в Нижний Новгород спустя восемь лет — стадион «Нижний Новгород» уже принимал матч-открытие футбольного сезона в 2018 году», — говорится в сообщении.

Матч состоится 18 июля.

«Зенит» является действующим чемпионом России. «Спартак» в сезоне-2025/26 стал обладателем Кубка России.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сообщалось о том, что в ФИФА планируют пригласить сборную России в США.