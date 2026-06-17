Роналдо назвал Месси лучшим игроком всех времен

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал аргентинского футболиста Лионеля Месси лучшим игроком всех времен, передает Mundo Deportivo.

«Каждый раз, когда Месси выходит на поле, все вокруг становится историческим и элегантным. Пора миру перестать прятаться и принять тот факт, что он — лучший игрок всех времен», — сказал Роналдо.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Алжир. Встреча, которая прошла на стадионе «Эрроухэд» в Канзас-Сити, закончилась со счетом 3:0. Месси оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, повторив рекорд немца Мирослава Клозе.

После этой победы аргентинцы набрали три очка и закрепились на первом месте в группе J. Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее тренер сборной Алжира высказался о грубой игре Месси.