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Брянское «Динамо» готово помочь пострадавшим при атаке на автобус с детьми

Брянское «Динамо» заявило о готовности помочь пострадавшим в атаке на автобус
Кадр из видео/news.by

Футбольный клуб «Динамо-Брянск» заявил о готовности оказать помощь пострадавшим в результате атаки украинского беспилотника на автобус с детской командой из Беларуси. Заявление опубликовала пресс-служба клуба.

«Сегодня произошла беда, которая не оставит равнодушным никого! Футбольный клуб «Динамо-Брянск» выражает сострадание и соболезнования всем пострадавшим и их семьям», — сказано в заявлении.

Автобус с юными футболистами из Гомеля следовал в Геленджик и был атакован БПЛА в Почепском районе Брянской области. В результате удара ранения получили шесть человек, включая четверых подростков. Женщину, которая сопровождала детей, спасти не удалось. Остальных пассажиров в ближайшее время планируют вернуть домой в Беларусь.

Клуб заявил о готовности предоставить гостиницу на своей учебно-тренировочной базе для проживания семей пострадавших на период лечения и восстановления.

Ранее в КДК объяснили наказание «Уфы» за неявку на матч Первой лиги из-за угрозы БПЛА.

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