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«Все это видели»: тренер сборной Алжира высказался о грубой игре Месси

В сборной Алжира заявили, что все видели грубый фол Месси
Denny Medley/Reuters

Главный тренер сборной Алжира Владимир Петкович высказался об эпизоде с нарушением Лионеля Месси в матче против Аргентины в первом туре чемпионата мира. Его слова приводит Globo.

«В данный момент нет смысла комментировать гипотетические ситуации. Но все это видели, включая меня. После матча я видел кадры, но не хочу много об этом говорить», — заявид Петкович.

В первом тайме Мессии сзади ударил по ногам защитника алжирцев Аиссу Манди, сбив его с ног. Однако судья не показал Месси даже желтой карточки.

Встреча, которая прошла на стадионе «Эрроухэд» в Канзас-Сити, закончилась со счетом 3:0. Месси оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, повторив рекорд немца Мирослава Клозе.

После этой победы аргентинцы набрали три очка и закрепились на первом месте в группе J. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее экс-форвард Венесуэлы заявил, что Месси должны были удалить.

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