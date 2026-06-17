Глава ФИФА заявил, что повторение рекорда ЧМ говорит о превосходстве Месси

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в своих соцсетях поздравил нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с повторением рекорда Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира.

«Поздравляю чемпиона мира Лионеля Месси с его 16-м голом на чемпионатах мира по футболу и с тем, что он сравнялся по количеству голов с Мирославом Клозе. Это достижение говорит о твоем таланте, который существует вне времени, и ты продолжаешь дарить радость миллионам людей по всему миру», — написал Инфантино.

Аргентина одержала победу над сборной Алжира в матче первого тура чемпионата мира. Встреча, которая прошла на стадионе «Эрроухэд» в Канзас-Сити, закончилась со счетом 3:0. Месси оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, повторив рекорд немца Мирослава Клозе.

После этой победы аргентинцы набрали три очка и закрепились на первом месте в группе J. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее экс-форвард Венесуэлы заявил, что Месси должны были удалить.