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Экс-форвард Венесуэлы заявил, что Месси должны были удалить в матче с Алжиром

Морено: Месси должны были удалять в матче с Алжиром
Jay Biggerstaff/Reuters

Бывший нападающий сборной Венесуэлы Алехандро Морено заявил, что аргентинца Лионеля Месси следовало удалить в первом тайме матча чемпионата мира против Алжира, передает ESPN FC.

«Это 100% красная карточка для Месси. Ее следовало показать. Это укладывается в представление о том, что к выдающимся игрокам существует особое отношение. Почему Марчиняка не позвали к монитору посмотреть повтор? Как бы я ни любил Месси, это был грубый, плохой контакт. Когда ты сзади проходишься по чьей-то икре от колена до голеностопа, за это следует удалять», — заявил Морено.

В первом тайме Мессии сзади ударил по ногам защитника алжирцев Аиссу Манди, сбив его с ног. Однако судья не показал Месси даже желтой карточки.

Встреча, которая прошла на стадионе «Эрроухэд» в Канзас-Сити, закончилась со счетом 3:0. Месси оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, повторив рекорд немца Мирослава Клозе.

После этой победы аргентинцы набрали три очка и закрепились на первом месте в группе J. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Мирослав Клозе ответил, будет ли он недоволен, если Месси побьет его рекорд.

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