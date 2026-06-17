«Он гений»: Клозе будет рад, если Месси побьет его рекорд на ЧМ

Клозе: был бы рад, если бы Месси побил мой рекорд по голам на ЧМ

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе прокомментировал повторение рекорда по голам на чемпионатах мира Лионелем Месси. Его слова приводит издание Ole.

«Я ничего не имею против того, что Месси догнал меня по голам. Рекорды созданы для того, чтобы их бить. И я был бы рад, если бы Месси это сделал. Я всегда был большим поклонником Месси — он гений», — сказал Клозе.

Аргентина одержала победу над сборной Алжира в матче первого тура чемпионата мира. Встреча, которая прошла на стадионе «Эрроухэд» в Канзас-Сити, закончилась со счетом 3:0. Месси оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, повторив рекорд немца Мирослава Клозе.

После этой победы аргентинцы набрали три очка и закрепились на первом месте в группе J. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Месси заявил, что погоня за бомбардирским рекордом для него не важна.