В сборной России считают, что тренер «Зенита» готов к работе в Европе

Тренер сборной России Писарев заявил, что Семак готов к работе в Европе

Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев заявил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак готов к работе в европейских клубах. Его слова приводит РИА Новости.

«Думаю, Семак. Он и язык знает, и в бытность игроком играл в Европе», — сказал Писарев.

Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года, выиграв с клубом шесть чемпионских титулов.

В матче 30-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул.

Единственный гол был забит на 14-й минуте: нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти. На 10-й минуте желтую карточку за споры с арбитром получил Мохаммад Мохеби («Ростов»). На 12-й минуте после просмотра VAR Карасев назначил пенальти и показал желтую карточку Алексею Миронову («Ростов») за удар по лицу Педро.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. «Ростов» завершил сезон на 10-м месте с 33 очками. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны.

Ранее «Зенит» расстался с легионером.