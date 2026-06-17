«Это всего лишь статистика»: Месси о бомбардирской гонке на ЧМ

Месси заявил, что погоня за бомбардирским рекордом для него не важна

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что для него не имеет значения достижение рекорда по количеству голов в финальных турнирах чемпионата мира. Его слова приводит Infobae.

«Все, что я сейчас переживаю, — это бонус. Я уже добился большего, чем мог мечтать, как индивидуально, так и в команде. Для меня честь быть в списке лучших бомбардиров рядом с Клозе, Роналдо и Мбаппе, но это всего лишь статистика. Я горжусь тем, что могу соревноваться с ними, но лично для меня это ничего не значит. Роналдо — один из величайших, и он не на первом месте», — сказал Месси.

Аргентина одержала победу над сборной Алжира в матче первого тура чемпионата мира. Встреча, которая прошла на стадионе «Эрроухэд» в Канзас-Сити, закончилась со счетом 3:0. Месси оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, повторив рекорд немца Мирослава Клозе.

После этой победы аргентинцы набрали три очка и закрепились на первом месте в группе J. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее в сборной Норвегии двумя словами отреагировали на рекорд Месси на ЧМ-2026.