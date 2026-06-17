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Австрия одержала победу над Иорданией на ЧМ-2026

Австрия переиграла Иорданию в стартовом матче группового этапа ЧМ-2026
Darren Yamashita/Reuters

Сборная Австрии одержала победу над командой Иордании в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча проходила на стадионе «Левайс» в США и завершилась со счетом 3:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 20-й минуте гол оформил полузащитник австрийцев Романо Шмид. На 50-й минуте нападающий Иордании Али Олван сравнял счет. На 76-й минуте защитник иорданцев Язан Аль-Араб отправил мяч в свои ворота. На 90+11-й минуте пенальти реализовал форвард австрийцев Марко Арнаутович.

Сборная Австрии принимает участие в чемпионате мира в восьмой раз в своей истории. Последний раз австрийцы выходили на мундиаль в 1998 году, а их лучшим достижением остается бронза, завоеванная в 1954-м. Сборная Иордании же впервые в истории пробилась в финальную часть турнира.

Во втором туре Австрия встретится с Аргентиной, а Иордания — с Алжиром.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее в сборной Норвегии двумя словами отреагировали на рекорд Месси на ЧМ-2026.

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