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В сборной Норвегии двумя словами отреагировали на рекорд Месси на ЧМ-2026

Холанд назвал Месси безумцем после повторения рекорда по голам на ЧМ-2026
Agustin Marcarian/Reuters

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд в своих соцсетях отреагировал на выступление Лионеля Месси в матче первого тура чемпионата мира против Алжира.

«Месси — безумец», — написал Холанд.

Встреча прошла на стадионе «Эрроухэд» в Канзас-Сити. Месси оформил хет-трик и довел счет до 3:0. Три забитых мяча позволили футболисту догнать по количеству голов на чемпионатах мира немца Мирослава Клозе — теперь у обоих по 16 ударов в финальных турнирах. Месси также одержал 17-ю победу в матчах мундиалей, сравнявшись с Клозе и по этому показателю.

После этой победы аргентинцы набрали три очка и закрепились на первом месте в группе J. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее тренер Лионель Скалони заявил, что у него нет слов для описания Месси.

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