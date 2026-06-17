Тренер сборной Аргентины: у меня просто нет слов, чтобы описать Месси

Тренер сборной Аргентины Скалони заявил, что у него нет слов для описания Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался об игре Лионеля Месси в матче первого тура чемпионата мира против Алжира. Его слова приводит сайт ФИФА.

«У меня просто нет слов, чтобы описать Месси. Уже 20 лет он приучает нас видеть такие вещи, и он вдохновляет каждого, кто смотрит на его игру. Мы будем двигаться от матча к матчу. Команда довольна; мы дали игровое время многим футболистам. Надеюсь, мы сможем выиграть следующий матч, чтобы в третьей игре группового этапа могли сыграть все», — сказал Скалони.

Встреча, которая прошла на стадионе «Эрроухэд» в Канзас-Сити, закончилась со счетом 3:0. Месси оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, повторив рекорд немца Мирослава Клозе.

После этой победы аргентинцы набрали три очка и закрепились на первом месте в группе J. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

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