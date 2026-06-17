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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
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Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира
Lee Smith/Reuters

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче с Алжиром в рамках первого тура чемпионата мира 2026 года.

38-летний форвард в первом тайме отличился точным ударом с передачи Родриго де Поля, а во втором сначала забил после добивания с удара Алексиса Макаллистера, после чего точно пробил с левой ноги после ассиста от Николаса Гонсалеса.

Благодаря этим голам Месси сравнялся с немецким форвардом Мирославом Клозе по общему числу забитых мячей в истории чемпионатов мира — у обоих нападающий на данный момент по 16 голов.

Клозе завершил профессиональную карьеру и не сможет увеличить свой результат, а Месси был заменен по ходу игры против Алжира на 80-й минуте и сможет улучшить свой показатель в оставшихся играх групповой стадии ЧМ-2026.

Игра между Аргентиной и Алжиром проходит в Канзас-Сити, стартовый свисток прозвучал в 04:00 по московскому времени.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Стартовавший ЧМ стал первым, в котором сыграют сразу 48 сборных.

Ранее Месси оформил дубль в первой игре ЧМ-2026.

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