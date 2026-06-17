Хет-трик Месси помог Аргентине обыграть Алжир

Национальная сборная Аргентины обыграла Алжир в матче первого тура на чемпионате мира 2026 года.

Игра, которая прошла на стадионе «Эрроухэд» в Канзас-Сити, закончилась со счетом 3:0. В составе победителей хет-триком отметился нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

После этой победы аргентинцы набрали три очка и закрепились на первом месте в группе J. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.