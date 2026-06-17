Месси оформил дубль в первой игре ЧМ-2026

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси оформил дубль в матче с Алжиром в рамках первого тура чемпионата мира 2026 года.

38-летний форвард в первом тайме отличился точным ударом с передачи Родриго де Поля, а во втором забил после добивания с удара Алексиса Макаллистера.

Благодаря этим голам Месси приблизился к немецкому форварду Мирославу Клозе, обладающему рекордом по общему числу забитых мячей в истории чемпионатов мира, на расстояние до одного гола.

Игра между Аргентиной и Алжиром проходит в Канзас-Сити, стартовый свисток прозвучал в 04:00 по московскому времени.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Стартовавший ЧМ стал первым, в котором сыграют сразу 48 сборных.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Норвегия обыграла Ирак на ЧМ-2026.