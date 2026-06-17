Месси забил первый мяч на ЧМ-2026

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси отличился на 17-й минуте игры с Алжиром первого тура чемпионата мира 2026 года.

38-летний форвард отличился точным ударом с передачи Родриго де Поля, открыв счет голам своей сборной на этом мундиале.

Игра между Аргентиной и Алжиром проходит в Канзас-Сити, стартовый свисток прозвучал в 04:00 по московскому времени.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Стартовавший ЧМ стал первым, в котором сыграют сразу 48 сборных.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее сборная Франции победила Сенегал.