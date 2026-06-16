IIHF проигнорировала российских хоккеистов «Каролины»

IIHF не упомянула россиян в статье о победе «Каролины» в Кубке Стэнли

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала материал, посвященный победе команды «Каролина Харрикейнз» в розыгрыше Кубка Стэнли. Однако в статье нет упоминания российских хоккеистов.

В тексте говорится о финне Себастьяне Ахо, датчанах Фредерике Андерсене, Николае Элерсе, канадцах Тэйлоре Холле, Логане Стэнковене, Джордане Стаале, Шоне Уокере, Сете Джарвисе, американце Джейкобе Славине. Однако федерация не сочла нужным напомнить о вкладе Александра Никишина, Андрея Свечникова и Петра Кочеткова. Между тем, напомним, что Свечников провел в плей-офф 19 матчей, набрав в них 11 (6+5) очков. А Никишин сыграл 17 матчей, на его счету результативная передача.

В финале «Каролина» в шести матчах победила «Вегас Голден Найтс». Решающая встреча завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Тейлор Холл на 4-й минуте, его ассистентами выступили Джейккоб Славин и Джексон Блейк. На 34-й минуте игры Блейк забросил вторую шайбу «Каролины» после передачи Логана Стэнковена. Окончательный счет в матче установил Николай Элерс на 59-й минуте.

Таким образом, россияне выигравают Кубок Стэнли 11-й раз подряд, что является продолжением рекордной серии.

Ранее Свечников признался, что не может осознать победу в Кубке Стэнли.