Команда Единой лиги ВТБ не будет выступать в новом сезоне

Баскетбольный «Пари Нижний Новгород» не будет выступать в новом розыгрыше Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Финансирование клуба осуществлялось за счет средств регионального бюджета и спонсоров. Все обязательства, взятые на себя регионом в рамках поддержки клуба, выполнены в полном объеме. Но, к сожалению, текущая финансовая ситуация, которая объективно влияет на партнеров клуба, в том числе и потенциальных, диктует новые условия, делающие содержание главной команды на профессиональном уровне временно невозможным. Приостановка деятельности — вынужденная, но управляемая мера», — говорится в заявлении нижегородцев.

Подчеркивается при этом, что клуб не прекращает существование и будет представлен командой в Единой молодежной лиге ВТБ. В «Пари НН» заявили, что акцент теперь будет сделан на развити и воспитании молодых спортсменов, которые будут представлять новое поколение нижегородского баскетбола. Отмечается также, что региональное правительство и Центр управления и развития спорта в Нижегородской области продолжат выполнять взятые на себя социальные обязательства по развитию баскетбола.

Ранее ЦСКА стал чемпионом Единой лиги.