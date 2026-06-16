Валиевой предложили отказаться от звания заслуженного мастера спорта

Камила Валиева могла бы отказаться от звания заслуженного мастера спорта, чтобы иметь возможность вновь за него побороться и получить безо всяких возможных нареканий, с учетом допингового скандала и дисквалификации. Такое мнение в комментарии РИА Новости выразила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

«Она заслуживает этого звания. Но когда мы становимся членами сборной, подписываем все трудовой договор, в котором написано, что в случае нарушения антидопинговых правил ты лишаешься всех этих званий. Если бы я была на ее месте, то сама отказалась бы, сказав: есть правила, и я не имею права, подписав документы в свое время, носить это звание. Но тут у каждого свои убеждения. И я бы сказала в ее случае: я завоюю вновь. Тогда будет подтверждение, и для меня, например, было бы это более почетно», — считает Журова.

Валиева была удостоена завания ЗМС за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Камила является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.

Ранее бронзовый призер чемпионата России заявила, что у Валиевой не должны отнимать титулы.