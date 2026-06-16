Хиддинк призывал сборную России надрать задницу голландцам

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк активно мотивировал команду на матч против своих соотечественников на матч чемпионата Европы 2008 года. Об этом в блоге на «Спортс» рассказал экс-вратарь национальной команды Игорь Акинфеев.

«Во взлете Южной Кореи [на ЧМ-2002] есть и плюс для нас. Ее тренер Гус Хиддинк весь фарт, приобретенный на том турнире, перенес потом в сборную России.

Правда, с нами про Корею он никогда не говорил. Повторял: «Моя команда — Россия». Настолько влился в русскую семью, что перед четвертьфиналом Евро-2008 сказал нам: «Выйдите и надерите задницу этим голландцам», — написал Акинфеев.

На Евро-2008 сборная России впервые в новейшей истории добралась до полуфинала турнира. В четвертьфинале она встречалась с соперниками из Нидерландов и одержала победу со счетом 3:1. По итогам турнира российские футболисты завоевали бронзовые медали, этот результат до сих пор остается для команды лучшим на европейских первенствах.

Акинфеев провел за сборную России 110 матчей. В этих играх он пропустил 95 мячей.

Ранее ветеран российской сборной высказался об отстранении.