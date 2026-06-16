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Российская теннисистка снялась с матча против украинки

Теннисистка Калинская не смогла завершить матч с украинкой Свитолиной
TRACEY NEARMY/REUTERS

20-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская досрочно завершила матч первого круга турнира серии WTA-500 против представительницы Украины Элиной Свитолиной. Россиянка снялась с игры при счете 1:6, 1:4.

Причины отказал Калинской от продолжения встречи на данный момент неизвестно. Однако спортсменка во время матча обратилась за медицинской помощью, взяв тайм-аут.

Известно, что Анну беспокоят проблемы со спиной. По мнению экспертов, они отчасти могли повлиять на ее недавнюю неудачу на Открытом чемпионате Франции: в четвертьфинале «Ролан Гаррос» она уступила польке Майе Хвалиньске со счетом 6:7 (3:7), 3:6. Хвалиньска впоследствии сенсационно дошла до финала, где проиграла Мирре Андреевой.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Хачанов вылетел в первом круге турнира в Галле.

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