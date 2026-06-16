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«Зенит» расстался с легионером

«Зенит» объявил об уходе нападающего Джона Дурана
Алексей Филиппов/РИА Новости

Колумбийский форвард Джон Дуран покинул «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

«Договор аренды между сине-бело-голубыми и клубом «Аль-Наср» подошел к концу. «Зенит» желает нападающему успехов на футбольном поле и за его пределами», — говорится в заявлении.

Джон Дуран подписал с чемпионами России арендное соглашение 4 февраля, оно было рассчитано до конца сезона. Футболист провел за команду девять матчей во всех турнирах, в этих играх он отметился двумя забитыми мячами.

«Зенит» завершил прошедший розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) на первом месте, команда в 11-й раз стала чемпионом страны. Петербуржцы на два очка опередили «Краснодар», не сумевший защитить титул. Замкнул тройку призеров московский «Локомотив».

В Кубке России сине-бело-голубые завершили борьбу на стадии полуфинала Пути регионов. Петербуржцы впервые за 12 лет проиграли дома «Спартаку»: красно-белые взяли верх в серии пенальти — 0:0 (6:7) — и впоследствии стали победителями соревнований.

Ранее экс-наставник «Зенита» установил рекорд как самый возрастной тренер в истории ЧМ.

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