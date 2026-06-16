21-летний лидер «Локомотива» женился

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков стал женатым человеком. Об этом он сообщил в Telegram.

«Наш день. Наша история», — написал он, опубликовав фото со свадьбы.

Избранницей 21-летнего спортсмена стала 30-летняя Ирина Подшибякина, бывшая футболистка. Об их отношениях стало известно в 2025 году. Девушка в социальных сетях объяснила, что им не мешает почти 10-летняя разница в возрасте, пусть она и смущает общественность.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В завершившемся розыгрыше РПЛ «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

СМИ сообщали, что Батраков близок к переходу во французский «ПСЖ». Однако позднее появилась информация, что парижане решили отказаться от этого трансфера.

Ранее агент заявил, что Батраков не перейдет в другой клуб во время ЧМ.