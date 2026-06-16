Сборная Ирана может лишиться футболиста из-за просроченной визы

Сборная Ирана столкнулась с новыми проблемами на чемпионате мира — 2026. У футболиста команды Мехди Тораби истекла американская виза после первого же матча на турнире, об этом сообщает RMC Sport.

Команда, напомним, базируется в мексиканской Тихуане. Въезжать в США она может только для проведений игр и обязана покидать страну сразу после матчей.

«Виза Мехди Тораби была действительна только для однократного въезда. После перелета в Лос-Анджелес на матч с Новой Зеландией срок ее действия истек», — говорится в заявлении Федерации футбола Ирана.

В организации подчеркнули, что принимают меры для продления визы и для того, чтобы игрок мог помочь национальной команде в следующих матчах. С новозеландцами иранцы сыграли вничью — 2:2. 21 июня им предстоит сыграть с командой Бельгии, а 27 июня — с Египтом.

ЧМ стал первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, но в итоге иранская команда выступает на турнире и базируется в Мексике.

Ранее Иран покинул пределы США сразу после матча с Новой Зеландией на ЧМ-2026.