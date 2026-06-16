Российских фигуристов не включили в список участников международного Гран-при

Международный союз конькобежцев (ISU) не включил российских фигуристов в список участников этапов Гран‑при сезона‑2026/27. Информация опубликована на официальном сайте организации.

Было изменено правило «возвращенцев». Оно позволяло фигуристам, пропустившим несколько сезонов, получать этапы Гран-при при том условии, что спортсмен занимал с первого по шестое мира на чемпионатах мира. Изначально это правило подразумевало десятилетний период пропуска, теперь же — четыре года. Для российских фигуристов последним чемпионатом мира стал турнир в 2021 году.

16 июня стало известно, что Международный союз конькобежцев во время Совета организации рассмотрел вопрос о возвращении российских и белорусских фигуристов на международную арену. Сейчас в организации анализируют возможное решение по допуску.

Российские фигуристы не выступают на международных стартах с 2022 года. ISU в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

В итоге Петросян и Гуменник выступили на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане, оба заняли шестые места. На чемпионат мира — 2026 российских фигуристов не допустили.

Ранее российским фигуристкам вернули флаг.