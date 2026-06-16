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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

В Госдуме обвинили США в отсутствии демократии в отношении Ирана на ЧМ-2026

Журова: США ведут себя недемократично по отношению к сборной Ирана на ЧМ-2026
Daniel Cole/Reuters

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила о недемократичном отношении властей США к сборной Ирана на чемпионате мира — 2026 по футболу. Ее слова приводит РИА Новости.

«Это неправильно, потому что спортсмены точно здесь совершенно ни при чем. Но даже они (США) подвластны таким не очень демократичным проявлениям себя. Если они претендуют на демократию, то обличать надо тех, к кому они имеют вопросы. Но вряд ли они имеют эти вопросы к спортсменам. Это их точно не красит абсолютно», — указала она.

Игра Ирана и Новой Зеландии в первом туре группового этапа чемпионата завершилась со счетом 2:2. Сразу после завершения игры иранская сборная покинула США.

Команде еще предстоит сыграть с Бельгией и Египтом. Все матчи сборной проходят в США.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

ЧМ стал первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино попросился сыграть за сборную Ирана на ЧМ-2026.

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