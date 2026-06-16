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«Сидели, как рыба в пироге»: Тарасова о шансах на допуск российских фигуристов

Тренер Тарасова уверена, что ISU в скором времени допустит российских фигуристов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уверена, что российских фигуристов в скором времени вернут на международную арену. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы что-нибудь придумаем. Думаю, что они никуда не денутся, потому что они не имеют такого права. Они его и не имели, чтобы мы сидели четыре года, как рыба в пироге. Думаю, что они нас допустят», — указала она.

16 июня стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) во время Совета организации рассмотрел вопрос о возвращении российских и белорусских фигуристов на международную арену. Сейчас в организации анализируют возможное решение по допуску.

Российские фигуристы не выступают на международных стартах с 2022 года. ISU в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

В итоге Петросян и Гуменник выступили на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане, оба заняли шестые места. На чемпионат мира — 2026 российских фигуристов не допустили.

Ранее российским фигуристкам вернули флаг.

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