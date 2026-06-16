В ISU сделали заявление о вопросе допуска российских фигуристов

Международный союз конькобежцев (ISU) во время Совета организации рассмотрел вопрос о возвращении российских и белорусских фигуристов на международную арену. Заявление приводит «Матч ТВ».

«В настоящее время проводится дальнейший анализ, результаты которого будут представлены на следующем заседании Совета в ближайшие недели. ISU не будет давать дальнейших комментариев на данный момент», — указала пресс-служба ISU.

Российские фигуристы не выступают на международных стартах с 2022 года. ISU в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

В итоге Петросян и Гуменник выступили на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане, оба заняли шестые места. На чемпионат мира — 2026 российских фигуристов не допустили.

Ранее российским фигуристкам вернули флаг.