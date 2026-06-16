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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Глава ФИФА попросился сыграть за сборную Ирана на ЧМ-2026

Глава ФИФА Инфантино заявил о готовности сыграть за сборную Ирана на ЧМ-2026
Ueslei Marcelino/Reuters

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино обратился с оригинальной просьбой к национальной сборной Ирана, выступающей на чемпионате мира — 2026. Об этом сообщает RMC Sport.

Инфантино посетил раздевалку иранских футболистов после их матча с Новой Зеландией в первом туре группового этапа мундиаля.

«Я знаю, через что вы проходите. Но я знаю, что вы сильнее этого. Вы посылаете сообщение всему миру. Сегодня вы объединили весь стадион в поддержку вашей команды. Вы послали сильный сигнал. Большое спасибо. Если ваш тренер не против, я мог бы сыграть нападающим за вас в следующем матче», — сказал он.

Игра завершилась со счетом 2:2. Команде еще предстоит сыграть с Бельгией и Египтом. Все матчи сборной проходят в США.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.

Ранее «Ростов» отреагировал на гол своего игрока за Иран в матче ЧМ-2026.

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