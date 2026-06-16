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Сборную Уругвая подвергли досмотру с собакой, это попало на видео

Сборной Уругвая устроили строгий досмотр с собакой перед матчем ЧМ‑2026

Сборная Уругвая перед первым матчем чемпионата мира — 2026 подверглась строгому досмотру с участием полицейской собаки. Соответствующее видео распространилось в социальных сетях.

Футболистов выстроили в ряд, попросили выложить весь багаж — после чего к осмотру приступили правоохранители вместе с cобакой-ищейкой. Все произошло после того, как уругвайские футболисты прибыли в США для проведения матча первого тура чемпионата мира — 2026 по футболу с национальной командой Саудовской Аравии.

Эта игра состоялась в ночь на 16 июня по московскому времени и завершилась ничейными результатом — 1:1. Счет на 41-й минут открыл Абдулела Аль-Амри. На 80-й минуте счет сравнял Макси Араухо.

В другом матче группы H сборная Испании сыграла вничью с Кабо-Верде. Во втором туре Уругвай встретится с Кабо-Верде 22 июня (1:00 по московскому времени), а Испания померится силами с Саудовской Аравией 21 июня (19:00 мск).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее 40-летний вратарь Кабо-Верде добился уникального рекорда ЧМ.

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