Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

У Неймара за три года родится четвертая дочь

Бразильский футболист Неймар объявил, что вновь станет отцом

Бразильский футболист Неймар и его невеста Бруна Бьянкарди станут родителями в третий раз. Об этом пара рассказала, опубликовав видеозапись с гендер-пати на YouTube.

Они ожидают девочку. Причем для пары этот ребенок станет уже третьим, они уже воспитывают двоих дочерей — Мави (2023) и Мел (2025). У Неймара есть еще одна дочь, которую в 2024-м родила инфлюенсер Аманда Кимберли.

Неймар впервые стал отцом, когда ему было 19 лет. В 2011 году его школьная подруга Каролина Дантас родила ему сына Дави Лукку.

16 июня появилась информация, что Неймар не сыграет с Гаити в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Футболист по-прежнему не восстановился от травмы, однако его прогресс идет в соответствии с графиком. В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который Неймар пропустил, сборная Бразилии не смогла обыграть Марокко. Встреча завершилась со счетом 1:1. Третий матч бразильские футболисты проведут с соперниками из Шотландии.

34-летний нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. На его счету 79 голов в 128 матчах.

Ранее 40-летний вратарь Кабо-Верде добился уникального рекорда ЧМ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Украина в фокусе Трампа, продление выплаты россиянам и «медленные» путешествия. Что нового к утру 16 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!