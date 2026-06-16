У Неймара за три года родится четвертая дочь

Бразильский футболист Неймар и его невеста Бруна Бьянкарди станут родителями в третий раз. Об этом пара рассказала, опубликовав видеозапись с гендер-пати на YouTube.

Они ожидают девочку. Причем для пары этот ребенок станет уже третьим, они уже воспитывают двоих дочерей — Мави (2023) и Мел (2025). У Неймара есть еще одна дочь, которую в 2024-м родила инфлюенсер Аманда Кимберли.

Неймар впервые стал отцом, когда ему было 19 лет. В 2011 году его школьная подруга Каролина Дантас родила ему сына Дави Лукку.

16 июня появилась информация, что Неймар не сыграет с Гаити в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Футболист по-прежнему не восстановился от травмы, однако его прогресс идет в соответствии с графиком. В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который Неймар пропустил, сборная Бразилии не смогла обыграть Марокко. Встреча завершилась со счетом 1:1. Третий матч бразильские футболисты проведут с соперниками из Шотландии.

34-летний нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. На его счету 79 голов в 128 матчах.

Ранее 40-летний вратарь Кабо-Верде добился уникального рекорда ЧМ.