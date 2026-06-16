«Ростов» отреагировал на гол своего игрока за Иран в матче ЧМ-2026

«Ростов» отреагировал на гол своего игрока Мохеби на чемпионате мира — 2026

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» в своем Telegram-канале кратко ответил на гол своего футболиста — игрока сборной Ирана Мохаммада Мохеби — в матче первого тура чемпионата мира — 2026 с командой Новой Зеландии.

«Гордимся тобой, Мо!» — указано в публикации.

Игра завершилась со счетом 2:2. Мохеби забил мяч, который позволил Ирану сравнять счет. Команде еще предстоит сыграть с Бельгией и Египтом. Все матчи сборной проходят в США.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.

Ранее Мохеби заявил о тяжелом положении сборной Ирана на ЧМ-2026.