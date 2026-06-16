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40-летний вратарь Кабо-Верде добился уникального рекорда ЧМ

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья установил уникальное достижение ЧМ
Brett Davis/Reuters

Вратарь Кабо-Верде Возинья стал автором уникального достижения в рамках всех проведенных чемпионатов мира по футболу.

В рамках первого тура группового этапа ЧМ-2026 сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Испанией. Игра, которая прошла на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте, закончилась со счетом 0:0. Возинья сделал семь сэйвов и был признан лучшим игроком этой встречи.

Таким образом, он стал самым возрастным вратарем, сохранившим ворота в неприкосновенности в своем дебютном матче на ЧМ.

После этой встречи Испания и Кабо-Верде набрали по одному очку в турнирной таблице группы Н и синхронно возглавили ее. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Следующий матч Кабо-Верде проведет против Уругвая 22 июня, стартовый свисток прозвучит в 1:00 по московскому времени.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее лидер сборной Египта Салах установил уникальное достижение на ЧМ-2026.

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