Украинский футболист трагически скончался в день своего рождения

Украинский футболист Вячеслав Шарпар скончался в возрасте 39 лет. Об этом сообщает ряд украинских интернет-изданий.

Согласно опубликованной информации, игрок, который отпраздновал день рождения 2 июня, в тот же день утонул в море в Греции — в городе Лутракион. Тело спортсмена было найдено 11 июня.

«И даже сегодня, когда боль кажется невыносимой, мы благодарим Бога за каждый день, который был подарен нам вместе с ним. Сейчас тело Вячеслава находится в Греции. Впереди сложный путь возвращения его домой, в Украину, чтобы мы могли проводить его в последний путь по нашим христианским традициям», — написала на своей странице в социальной сети мать Шарпара.

У футболиста осталось четверо детей.

В своей футбольной карьере Шарпар выступал на позиции центрального полузащитника. Он играл такие украинские команды, как «Волынь», «Ворсклу», киевский «Арсенал», «Металлист», «Металлург». Также он успел поиграть в Молдавии за «Шериф» и в латвийском клубе «Рига», где стал победителем местного чемпионата. В рамках сборных он выступал только за молодежную команду Украины, за которую провел два матча в 2007 году.

Ранее скончался фанат, которому стало плохо на открытии чемпионата мира.