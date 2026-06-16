Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Украинский футболист трагически скончался в день своего рождения

Украинский футболист Шарпар утонул в день своего рождения
James Williamson - AMA/Getty Images

Украинский футболист Вячеслав Шарпар скончался в возрасте 39 лет. Об этом сообщает ряд украинских интернет-изданий.

Согласно опубликованной информации, игрок, который отпраздновал день рождения 2 июня, в тот же день утонул в море в Греции — в городе Лутракион. Тело спортсмена было найдено 11 июня.

«И даже сегодня, когда боль кажется невыносимой, мы благодарим Бога за каждый день, который был подарен нам вместе с ним. Сейчас тело Вячеслава находится в Греции. Впереди сложный путь возвращения его домой, в Украину, чтобы мы могли проводить его в последний путь по нашим христианским традициям», — написала на своей странице в социальной сети мать Шарпара.

У футболиста осталось четверо детей.

В своей футбольной карьере Шарпар выступал на позиции центрального полузащитника. Он играл такие украинские команды, как «Волынь», «Ворсклу», киевский «Арсенал», «Металлист», «Металлург». Также он успел поиграть в Молдавии за «Шериф» и в латвийском клубе «Рига», где стал победителем местного чемпионата. В рамках сборных он выступал только за молодежную команду Украины, за которую провел два матча в 2007 году.

Ранее скончался фанат, которому стало плохо на открытии чемпионата мира.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Украина в фокусе Трампа, продление выплаты россиянам и «медленные» путешествия. Что нового к утру 16 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!