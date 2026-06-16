Лидер сборной Египта Салах установил уникальное достижение на ЧМ-2026

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах записал на свой счет результативную передачу в матче первого тура чемпионата мира — 2026 против национальной команды Бельгии.

15 июня — в день матча — игроку исполнилось 34 года. Таким образом, Салах стал первым африканским футболистом с 1966 года (с момента сбора статистики) с результативным действием на чемпионате мира в свой день рождения.

Игра, которая прошла на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, закончилась со счетом 1:1. Оба мяча забили игроки африканской сборной — Эмам Ашур поразил в первом тайме ворота Тибо Куртуа, а Мохамед Хани во второй половине матча пробил в свои.

После этой встречи бельгийцы и египтяне набрали по одному очку в турнирной таблице группы G и теперь делят первую строчку. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее гол игрока «Ростова» принес Ирану ничью в матче чемпионата мира.