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Легендарный футболист завершит карьеру после ЧМ

Вратарь сборной Мексики Очоа завершит карьеру после ЧМ
MARKO DJURICA/REUTERS

Футболист сборной Мексики Гильермо Очоа на YouTube-канале ФИФА заявил, что завершит карьеру после чемпионата мира.

«Поскольку мое время в сборной подходит к концу, я больше не вижу смысла в футболе. Я не вижу причин продолжать играть. Я наслаждался каждым моментом здесь. Я отдавал на поле все. Я ухожу со спокойной душой», — сказал Очоа.

Голкипер сборной Мексики приехал на свой шестой чемпионат мира. В стартовом матче турнира против ЮАР (2:0) Очоа остался на скамейке запасных. В следующем матче Мексика сыграет против Южной Кореи. Игра пройдет 19 июня. 25 июня мексиканцы сыграют с Чехией.

В сезоне-2025/26 Очоа играл за кипрский АЕЛ.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Кришитану Роналду опубликовал пост в преддверии первого матча Португалии на ЧМ-2026.

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