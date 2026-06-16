Результаты пятого игрового дня на чемпионате мира — 2026

В пятый игровой день чемпионата мира по футболу все матчи завершились вничью

На чемпионате мира по футболу 2026 года завершился пятый игровой день.

Сборная Испании не смогла обыграть Кабо-Верде (0:0). Сборная Бельгии сыграла вничью с Египтом (1:1), Уругвай и Саудовская Аравия не выявили победителя (1:1), а Иран и Новая Зеландия также сыграли вничью (2:2).

В шестой игровой день Франция сыграет с Сенегалом, Ирак померится силами с Норвегией, Аргентина встретится с Алжиром, а Австрия встретится с Иорданией.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее вратарь сборной Кабо-Верде набрал 2 млн подписчиков после ничьей с Испанией.