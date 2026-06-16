Неймар пропустит второй матч на чемпионате мира

Футболист сборной Бразилии Неймар не сыграет с Гаити на чемпионате мира

Футболист сборной Бразилии Неймар не сыграет с Гаити в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Об этом в своих соцсетях сообщила журналистка Раиса Симплисио.

Отмечается, что Неймар по-прежнему не восстановился от травмы, однако его прогресс идет в соответствии с графиком.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Бразилии не смогла обыграть Марокко.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 21-й минуте матча счет открыл игрок сборной Марокко Исмаэль Сайбари. Через 11 минут за бразильцев отличился Винисиус Жуниор.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Александр Овечкин заявил, что будет поддерживать сборные Бразилии и Испании на ЧМ-2026.