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Появилась новая информация о состоянии здоровья Топурии после боя с Гейджи

У бойца UFC Топурии диагностирован перелом глазницы после поединка с Гейджи
REUTERS/Jonathan Ernst

Журналист испанской газеты Marca Ирати Прат рассказал в своих соцсетях, что у бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Илии Топурии диагностирован перелом глазницы после поединка с Джастином Гейджи.

«У Илии обнаружен небольшой перелом глазницы. Однако хирургическое вмешательство не требуется», — написал Прат.

Поединок продлился до четвертого раунда из пяти, после чего врач вмешался и попросил остановить бой из-за состояния Топурии. На кону боя стоял чемпионский титул промоушена в легком весе, который принадлежал Топурии. Соответственно, теперь Гейджи — новый чемпион UFC.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Топурия — испанский боец смешанных боевых искусств, который также имеет грузинское гражданство. С 2020 года выступает в полулегком весе под эгидой UFC, он — бывший чемпион UFC в полулегком весе. Гейджи — бывший временный чемпион UFC в легком весе и экс-чемпион организации WSOF.

Ранее тренер Ислама Махачева заявил, что Топурия мог оспорить исход боя с Гейджи.

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