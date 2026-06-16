Вратарь сборной Кабо-Верде: мама не смогла приехать на ЧМ из-за проблем с визой

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья после ничьи со сборной Испании рассказал, что его мама не приехала на чемпионат мира из-за проблем с визой и деньгами, передает The Athletic.

«Моя мама не смогла приехать из-за проблем с визой и денег, которые нам нужно было заплатить. Мы не успели оформить визу вовремя. Мне сейчас 40, но я не был профессиональным футболистом до 25. Это награда за весь этот путь», — сказал Возинья.

Игра между Испанией и Кабо-Верде, которая прошла на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте, закончилась со счетом 0:0.

После этой встречи испанцы и кабовердяне набрали по одному очку в турнирной таблице группы Н и синхронно возглавили ее. Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Возинья набрал 2 млн подписчиков после игры с Испанией.