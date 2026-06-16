Стала известна роль Месси в сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что Лионель Месси является ключевым игроком команды, передает Ole.

«Насчет Месси я уже говорил: все хотят видеть его на поле. Я не вижу ничего негативного в том, что он находится на поле. Он всегда был ключевым игроком, а сейчас — тем более», — сказал Скалони.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Стартовавший ЧМ стал первым, в котором сыграют сразу 48 сборных.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Месси назвал основные качества сборной Аргентины.