Бельгия и Египет сыграли вничью на ЧМ-2026

Национальная сборная Бельгии сыграла вничью с Египтом в матче первого тура на чемпионате мира 2026 года.

Игра, которая прошла на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, закончилась со счетом 1:1. Оба мяча забили игроки африканской сборной — Эмам Ашур поразил в первом тайме ворота Тибо Куртуа, а Мохамед Хани во второй половине матча пробил в свои.

После этой встречи бельгийцы и египтяне набрали по одному очку в турнирной таблице группы G и синхронно возглавили ее. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Александр Мостовой заявил, что всем все равно на отсутствие России на ЧМ-2026.